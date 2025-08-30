close global

﻿
Max Verstappen in Zandvoort

Horarios y canales de televisión para el GP de Países Bajos 2025

Aloisio Hernández
Max Verstappen in Zandvoort

Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del domingo en el Gran Premio de Países Bajos del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Zandvoort recibirá este 31 de agosto la 15º carrera del calendario. Fernando Alonso espera seguir con su gran rendimiento que viene arrastrando de los últimos días y sumar una buena cantidad de puntos.

Por otro lado, Carlos Sainz espera confirmar las sensaciones que obtuvo en la qualy y finalizar dentro de las unidades. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y sacar lo máximo posible de su Alpine.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al domingo respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Países Bajos: Domingo 31 de agosto

Carrera

  • España: 10:00 hrs. / DAZN
  • Argentina: 09:00 hrs. / Star +
  • Colombia: 08:00 hrs. / Star +
  • México: 07:00 hrs. / Fox Sports
  • Estados Unidos (Pacífico): 06:00 hrs. / ESPN

Relacionado: ENORME Alonso y Sainz en la qualy de Países Bajos; Pole de Oscar Piastri

¿Cómo está el Campeonato de Constructores previo al GP de Países Bajos?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

Más noticias

