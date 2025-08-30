Horarios y canales de televisión para Qualy del GP de Países Bajos 2025
Horarios y canales de televisión para Qualy del GP de Países Bajos 2025
Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Países Bajos del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.
El circuito de Zandvoort recibirá este 30 de agosto la FP3 y la clasificación para la 15º carrera del calendario. Fernando Alonso espera seguir con su gran rendimiento que viene arrastrando de los últimos días.
Por otro lado, Carlos Sainz espera encontrar algo que pueda darle un resultado positivo inesperado. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y sacar lo máximo posible de su Alpine.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Horarios GP de Países Bajos: Sábado 30 de agosto
FP3
- España: 11:30 hrs. / DAZN
- Argentina: 06:30 hrs. / Star +
- Colombia: 04:30 hrs. / Star +
- México: 03:30 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 02:30 hrs. / ESPN
Qualy
- España: 10:00 hrs. / DAZN
- Argentina: 09:00 hrs. / Star +
- Colombia: 08:00 hrs. / Star +
- México: 07:00 hrs. / Fox Sports
- Estados Unidos (Pacífico): 06:00 hrs. / ESPN
Relacionado: Alonso se pone AL NIVEL de McLaren; Colapinto logra su MEJOR resultado en la FP2 del GP de Países Bajos
¿Qué pasó en la FP2 del GP de Países Bajos?
Fernando Alonso volvió a tener una sesión espectacular y venció a Oscar Piastri al quedar solamente por detrás de Lando Norris en la FP2 del GP de Países Bajos.
El bicampeón del mundo se quedó a apenas 0.087 segundos del McLaren que finalizó con la mejor vuelta en 1:09.890 segundos. Por otro lado, Franco Colapinto obtuvo su mejor resultado de la temporada al finalizar en P9.
George Russell quedó en cuarto lugar, seguido por max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto y Nico Hulkenberg. La segunda sesión de este viernes se vio protagonizada por varias banderas rojas a causa de incidentes de corredores.
Isack Hadjar, Lance Stroll y Alexander Albon no completaron el segundo entrenamiento libre debido a choques y accidentes que los dejaron fuera de actividad.
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Fernando Alonso
|3
|Oscar Piastri
|4
|George Russell
|5
|Max Verstappen
|6
|Lewis Hamilton
|7
|Yuki Tsunoda
|8
|Charles Leclerc
|9
|Franco Colapinto
|10
|Nico Hulkenberg
|11
|Oliver Bearman
|12
|Kimi Antonelli
|13
|Gabriel Bortoleto
|14
|Liam Lawson
|15
|Esteban Ocon
|16
|Carlos Sainz
|17
|Alexander Albon
|18
|Lance Stroll
|19
|Pierre Gasly
|20
|Isack Hadjar
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Hoy: Resultados FP1 y FP2; Horario de Qualy en Holanda
- 2 hours ago
Horarios y canales de televisión para Qualy del GP de Países Bajos 2025
- 2 hours ago
F1 Checo Hoy: Anuncia su retiro; Aseguran que peleará por victorias con Cadillac
- 2 hours ago
¡Red Bull asegura que Checo Pérez peleará por VICTORIAS!
- 2 hours ago
F1 Colapinto Hoy: Alpine pone dudas sobre su futuro; Revela todo sobre su gran viernes
- 2 hours ago
¡Checo Pérez anuncia la fecha de su RETIRO de la F1!
- Ayer 20:00
Más leído
¡Revelan el NUEVO EQUIPO de Checo Pérez para su vuelta a la F1 en 2026!
- 12 agosto
F1 Hoy: McLaren, en peligro por Alonso; El gesto de Sainz; Malas noticias para Aston Martin
- 10 agosto
F1 Hoy: Sainz se reúne con Tom Brady; Checo es atacado por un mexicano
- 14 agosto
Checo Pérez F1 Hoy: Reunión con Christian Horner en Cadillac; Recibe ataque de mexicano
- 13 agosto
Alpine entrega ESPECTACULARES noticias para Colapinto
- 11 agosto
Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026
- 14 agosto