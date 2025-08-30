Te compartimos toda la información que debes saber para la actividad del sábado en el Gran Premio de Países Bajos del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El circuito de Zandvoort recibirá este 30 de agosto la FP3 y la clasificación para la 15º carrera del calendario. Fernando Alonso espera seguir con su gran rendimiento que viene arrastrando de los últimos días.

Por otro lado, Carlos Sainz espera encontrar algo que pueda darle un resultado positivo inesperado. Finalmente. Franco Colapinto espera dejar atrás los problemas de las últimas semanas y sacar lo máximo posible de su Alpine.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al sábado respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.

Horarios GP de Países Bajos: Sábado 30 de agosto

FP3

España: 11:30 hrs. / DAZN

11:30 hrs. / DAZN Argentina: 06:30 hrs. / Star +

06:30 hrs. / Star + Colombia: 04:30 hrs. / Star +

04:30 hrs. / Star + México: 03:30 hrs. / Fox Sports

03:30 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 02:30 hrs. / ESPN

Qualy

España: 10:00 hrs. / DAZN

10:00 hrs. / DAZN Argentina: 09:00 hrs. / Star +

09:00 hrs. / Star + Colombia: 08:00 hrs. / Star +

08:00 hrs. / Star + México: 07:00 hrs. / Fox Sports

07:00 hrs. / Fox Sports Estados Unidos (Pacífico): 06:00 hrs. / ESPN

¿Qué pasó en la FP2 del GP de Países Bajos?

Fernando Alonso volvió a tener una sesión espectacular y venció a Oscar Piastri al quedar solamente por detrás de Lando Norris en la FP2 del GP de Países Bajos.

El bicampeón del mundo se quedó a apenas 0.087 segundos del McLaren que finalizó con la mejor vuelta en 1:09.890 segundos. Por otro lado, Franco Colapinto obtuvo su mejor resultado de la temporada al finalizar en P9.

George Russell quedó en cuarto lugar, seguido por max Verstappen, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Colapinto y Nico Hulkenberg. La segunda sesión de este viernes se vio protagonizada por varias banderas rojas a causa de incidentes de corredores.

Isack Hadjar, Lance Stroll y Alexander Albon no completaron el segundo entrenamiento libre debido a choques y accidentes que los dejaron fuera de actividad.

