La MISIÓN IMPOSIBLE que Lewis Hamilton le EXIGE a Ferrari

Lewis Hamilton compartió la imposible exigencia que le ha hecho a Ferrari para el resto del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos.

El corredor siete veces campeón del mundo atendió a los medios de comunicación presentes en Zandvoort y se pronunció sobre el pobre rendimiento mostrado en el viernes de prácticas: "No ha sido el peor día. Creo que estábamos progresando. Obviamente, estamos bastante lejos en P1, mucho más lejos de lo normal.

"La primera vuelta fue bastante buena para remontar, pero a partir de ahí ha sido un poco complicado. Avanzamos un poco durante el almuerzo, así que creo que progresamos, pero aún nos falta bastante, así que tenemos trabajo por hacer durante la noche. Creo que antes de mi trompo, iba una décima por delante, y luego tengo otra décima y media en la última curva, así que tengo que mejorar un poco.

"Luego tenemos que trabajar en la puesta a punto, así que creo que, en cuanto al ritmo, por alguna razón, donde estamos, no sé cómo vamos a encontrar ocho décimas. La verdad es que no lo sé, pero seguro que lo intentaremos lo mejor posible", señaló.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

