Franco Colapinto ha hablado abiertamente tras conseguir su mejor resultado de la temporada con Alpine.

El corredor argentino conversó con ESPN tras la FP2 y compartió sus sensaciones tras finalizar P9: “De golpe salgo y tengo el doble de grip y nada, es un poco no entender por qué. Pero bueno, obviamente que es cuando tengo grip sale en una vuelta más fácil y y está ahí el tiempo, así que nada.

"Fue una buena FP2, hay que seguir trabajando, pero creo que es un buen paso. Nos cuesta mucho las curvas lentas, es donde más tiempo pierdo y Pierre está con un alerón atrás completamente distinto con mucha más carga para ir muy bien en esas partes más trabadas y no para ir tanto en la recta, así que hay que ver si eso funciona mejor para mañana, capaz es una es una buena dirección.

"Y nada, mucho viento es, se complica mucho la verdad. Sí, lindo el número nueve. Fue un día decente, obviamente, que no estaba contento en FP1, nos costó encontrar mucho la consistencia del auto, era muy impredecible.

"Cambió un par de cosas, mejoró, pero es como que pongo un set de gomas, cambio y cambia alguna cosa muy chiquita y el auto hace un cambio muy grande", señaló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

