Señalan el principal PROBLEMA de Hamilton en Ferrari

El colapso emocional de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Hungría ha causado gran conmoción en el paddock. Guenther Steiner, exdirector de Haas, no entiende cómo un siete veces campeón mundial puede autodenominarse “inútil”.

Tras una reaparición esperanzadora en Bélgica, donde Hamilton fue elegido como conductor del día, se despertaba la ilusión de vivir otro gran fin de semana en Hungría justo antes de la pausa veraniega.

Con Leclerc logrando la primera posición en la clasificación, parecía que Ferrari tenía todo bajo control. Sin embargo, para Hamilton el destino fue otro: en la Q2, se estrelló en la duodécima posición y tuvo que ver cómo su compañero se robaba las luces en Budapest. La jornada del domingo tampoco ofreció mayores mejoras.

Estallido emocional

Aunque Hamilton es conocido por sus reacciones visibles tras las sesiones, este fin de semana se desbordó de una forma especialmente cruda ante la cámara de Sky Sports. En la radio del equipo se le escuchó exclamar: “Cada vez, siempre lo mismo”.

Al intentar explicar su frustración, comentó: “Siempre es culpa mía. Soy inútil, totalmente inútil. El equipo no tiene problemas, basta con ver que el coche parte desde la pole”, dejando ver su profundo desánimo. Incluso sugirió que quizá el equipo debería replantearse su plantilla: “Tal vez deberían buscar a otro piloto”, añadió.

Steiner no logra entender la lógica detrás de las palabras del piloto de Ferrari. En el podcast “Red Flags” se cuestionó: “¿Cómo puede un siete veces campeón mundial decir que es inútil?”. Todos atravesamos momentos difíciles, pero autodenominarse de esa forma no es la actitud correcta.

Con tanto éxito, Hamilton debería tener la confianza para demostrar que es un piloto excepcional y concentrarse en seguir mejorando. Hace pocas semanas se le vio reuniéndose con sus ingenieros para dar instrucciones, y ahora vuelve minimizando sus capacidades. La clave es enfocarse en lo que mejor sabe hacer: pilotar un auto de carreras. Un siete veces campeón merece, sin duda, dejar de lado la autocompasión y apostar por la superación.

