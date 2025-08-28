Han confirmado que Lewis Hamilton está cometiendo un terrible error en su primera temporada con Ferrari en la F1.

Ralf Schumacher, ex piloto, dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por Crash.net: "Estoy de acuerdo con lo que dijo Fred Vasseur: Hamilton está gestionando la situación de forma incorrecta.

"Cuando te comportas como él —recuerden que a principios de año ya había algunos problemas de gestión—, surgen rumores de que podría retirarse, y él dice: 'No me retiro; ahora sí que empieza'.

"Y tres carreras después, vuelve a la misma situación. Sinceramente, como jefe de equipo, eso sería demasiado para mí", comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

