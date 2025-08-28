Lewis Hamilton lanza PROVOCACIÓN contra sus rivales

Lewis Hamilton ha provocado, de forma involuntaria, una reacción en cadena entre sus rivales de la Fórmula 1 tras publicar recientemente en redes sociales.

El siete veces campeón mundial dejó boquiabiertos a sus seguidores al documentar su rutina de entrenamiento durante las vacaciones de verano. Y, al parecer, no es el único piloto que se esfuerza por mantenerse en plena forma.

En menos de una hora, el líder del campeonato, Oscar Piastri, compartió en Instagram unas imágenes en las que se le veía saltando en el Stade Louis II, casa del Monaco FC.

Por su parte, Sergio Pérez –anunciado recientemente como piloto de Cadillac para 2026– también publicó una foto procedente del gimnasio en sus cuentas de redes sociales, mientras se prepara para la siguiente etapa de su carrera.

Esta no es la primera vez que Hamilton comparte imágenes provocativas en internet. Aunque sus seguidores suelen disfrutarlas, estas fotos suelen presagiar malas noticias para algún integrante de la parrilla.

De hecho, la “maldición de la imagen provocativa” ha llevado a que varias de las figuras más destacadas del deporte sean despedidas de sus respectivos equipos poco después de que el astro de Ferrari compartiera imágenes sin camiseta. Entre los afectados en los últimos años se encuentran Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo y Mick Schumacher.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

