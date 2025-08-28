La noticia de Ferrari que lo ACERCA a McLaren

Ferrari confía en Brembo para mejorar los frenos de su SF-25, ya que el proveedor ha reconocido las quejas del siete veces campeón Lewis Hamilton sobre cómo responde su coche al frenar.

Según Brembo, se están realizando ajustes para solucionar estos inconvenientes y ofrecer mayor seguridad y confort al piloto. Andrea Algeri, director de clientes de Brembo en F1, ha relatado cómo es trabajar para Ferrari, especialmente teniendo a uno de los pilotos más exitosos de la historia en sus filas.

Algeri comentó a The Race: "Fue muy emocionante empezar a trabajar con Lewis. Naturalmente, recibimos algunas quejas durante nuestras comunicaciones habituales y estamos trabajando intensamente para que se sienta cómodo en lo que a frenado se refiere.

"Sabemos que estaba acostumbrado a un material y a unos ajustes distintos, que afectan no solo a los frenos en sí, sino también al frenado del motor y a la recuperación de energía. Desde el equipo hemos estado presionando mucho para resolver la situación y lograr que rinda al máximo.

"Además, Ferrari sigue impulsando su deseo de estar al frente, ejerciendo la presión necesaria para que avancemos. Estamos felices de enfrentar este reto, ya que es una labor importante que nos permite mejorar nuestro producto", señaló.

Relacionado: Ferrari enfrenta una TERRIBLE DECEPCIÓN para el resto de 2025

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!