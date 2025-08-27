Ferrari enfrenta una TERRIBLE DECEPCIÓN para el resto de 2025

Ferrari enfrentará una nueva terrible decepción con su monoplaza para el resto de la temporada 2025.

De acuerdo con información de Motorsport, a pesar de las mejoras recientes al SF-25, la situación puede ser más complicada: "Es posible que haya una inestabilidad aerodinámica que podría surgir de la parte delantera.

"En ciertas situaciones límite aligeraría demasiado la parte delantera, quitando la indispensable confianza a los pilotos. Por eso también se hablaba de un problema de dirección a las velocidades más altas, mientras que la dirección en la tradición del Cavallino nunca ha generado dificultades.

"Zandvoort y Monza sobre el papel no deberían ser demasiado adversos al rojo, pero dada la tendencia de la temporada es mejor no arriesgarse a pronosticar", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

