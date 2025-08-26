¡Se filtran imágenes inéditas de Ferrari sobre disputa con piloto!

Se han difundido imágenes inéditas que muestran las consecuencias de las controvertidas órdenes de equipo de Ferrari en el Gran Premio de Miami,

Según reveló Sky, al finalizar la carrera Hamilton se acercó a Leclerc antes del pesaje, apoyándolo con una palmada en la espalda, gesto que el monégasque correspondió, dejando claro que no había malos sentimientos entre ellos.

Durante la vuelta 36 del Gran Premio, Hamilton preguntó a su ingeniero Adami si era posible dar la orden para adelantar a Leclerc. La respuesta que recibió fue frustrante: “Te lo digo luego”, una frase poco habitual en pista y que evidenció la incertidumbre en las directrices del equipo.

El ex piloto de Mercedes, que no había escatimado esfuerzos, criticó abiertamente la decisión de favorecer a Leclerc diciendo: “Esto no es un buen trabajo en equipo. Eso es todo lo que tengo que decir.”

No obstante, Hamilton no se quedó ahí. Con el creciente enfado hacia la Scuderia, el siete veces campeón lanzó su infame comentario: “¿Por qué no aprovechan para tomar un té?”

Los hechos del fin de semana en Miami generaron fuertes críticas a la estrategia —o falta de ella— de Ferrari. Las comunicaciones por radio se convirtieron en un espectáculo incómodo, en marcado contraste con la excelente relación que Hamilton mantiene con el exingeniero de Mercedes, Peter Bonnington.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

