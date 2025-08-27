Checo cuenta su DURA INTIMIDAD fuera de las pistas

Checo Pérez ha dado sus primera palabras como piloto de Cadillac en México, y explicó como ha sido vivir todo este periodo fuera de las pistas.

En conferencia de prensa organizada en conjunto por Escudería Telmex y ClaroSports, el piloto mexicano destacó las diferencias de la vida diaria y el estilo de vida que ha llevado.

"Antes, mis vacaciones eran de dos o tres semanas, ahora no sabía que eran de dos meses, y con mis hijos en casa, fue larguísimo el verano", explicó.

"Me terminé por conocer a mi mismo, me di cuenta que me gusta entrenar, yo pensaba que entrenaba porque tenía que hacerlo y no me gustaba, y cuando paré me di cuenta que me gusta entrenar y estar saludable", señaló.

"Sí, he soñado que estaba en carreras, que estaba compitiendo, pero la verdad es que al principio no lo extrañaba nada en los primeros meses, pero la competición sí la extraño. Me di cuenta cuando empezaron las carreras que me levantaba a verlas, seguía en contacto con los equipos y ahí me di cuenta que lo extrañaba"", finalizó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

