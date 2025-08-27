Estrella de Mercedes se COMPARA con Michael Schumacher

Desde 2022, George Russell conduce para Mercedes, en una etapa en la que el equipo alemán ya no compite cada temporada por el título mundial, y ha comparado su trayectoria con la de Michael Schumacher.

Sin embargo, el piloto británico sigue convencido de que su momento de gloria llegará. Incluso se atreve a compararse con Michael Schumacher, un referente absoluto en la historia de la Fórmula 1.

Actualmente, Russell cumple su séptima temporada en la máxima categoría y su cuarto año completo con Mercedes. En este tiempo ha conseguido cuatro victorias, incluyendo su más reciente triunfo en el Gran Premio de Canadá 2025.

Con un total de 886 puntos acumulados a lo largo de su carrera, se posiciona firmemente en la subélite del automovilismo, aunque la lucha por el campeonato parece inalcanzable, ya que Oscar Piastri y Lando Norris son los grandes favoritos para este año.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Mercedes vive una nueva era con Russell

La ventaja de los pilotos de McLaren, Piastri y Norris, es tan marcada que Russell se centra en lograr un puesto entre los tres primeros del campeonato. Aun así, su motivación no flaquea.

"Estoy más hambriento que nunca por rendir al máximo", afirmó en una entrevista con Motorsport.com. Además, reconoce que esperaba mayores logros hasta ahora: "Pensé que, tras siete temporadas, al menos tendría un año en que realmente competía por un campeonato. Cuando llegué a Mercedes, creíamos que cada año sería una lucha por el título. Lamentablemente, no ha sido así."

El piloto británico sabe que no está solo en esta situación. "Con Charles [Leclerc] pasó algo similar", comentó. Además, nadie imaginaba que McLaren daría un giro tan drástico hace dos años; Lando Norris pasó cinco años con ellos sin pelear por un título. Aceptar que esa es la esencia de la Fórmula 1 es parte del juego, tal como siempre ha sido.

Russell se inspira en la trayectoria de Michael Schumacher. "Observa a Michael: en su quinto año con Ferrari, ya entrando en la treintena, aún no había logrado un campeonato", explicó. "Yo tengo 27 años, por lo que cuento con tiempo para seguir creciendo." Con estas palabras, el piloto reafirma la paciencia y perseverancia que considera esenciales para alcanzar el éxito en el competitivo mundo de la Fórmula 1.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!