Hamilton FINALMENTE triunfa su batalla más importante en Ferrari

En cuanto a los duelos entre compañeros de equipo en la F1, Lewis Hamilton ha tenido una temporada difícil en comparación con Charles Leclerc en 2025, pero el británico ha ganado la batalla más importante

El piloto monegasco ha superado a su compañero en 10 ocasiones durante las sesiones de clasificación de este año y también ha subido al podio en cinco ocasiones, mientras que Hamilton aún no ha terminado por encima del cuarto puesto con Ferrari.

Dejando ya de estadísticas, centrémonos en el duelo que realmente importa: Hamilton contra Leclerc, pero esta vez en el mundo de los videojuegos.

En un vídeo reciente con Ferrari, ambos seleccionaron sus videojuegos favoritos para desafiarse, mostrando el mismo espíritu competitivo feroz que se ve en la pista. Entre los títulos elegidos, Goldeneye fue el primero en aparecer en pantalla, y el duelo no fue nada casual. Hamilton no podía ocultar su diversión, riendo cada vez que conseguía vencer a su compañero y asegurar una victoria en la arena virtual.

Mientras tanto, el piloto de 27 años exclamaba de frustración con cada derrota, culpando a las deficiencias de su máquina virtual, sorprendentemente similares a los desafíos que enfrenta durante un fin de semana de Gran Premio normal.

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Hamilton y Leclerc cara a cara

Tras una aplastante derrota, Leclerc sugirió rápidamente cambiar de juego y esta vez los dos pilotos de Ferrari recurrieron a Mario Kart.

El veterano de 40 años no perdió tiempo y salió disparado como Toad, recordando su ritmo vertiginoso en su época de Mercedes; mientras que Leclerc tuvo problemas con los controles y terminó calándose en la parrilla de salida como Mario.

Sin rendirse, Leclerc remontó tras Hamilton para lograr su primera victoria en su enfrentamiento de videojuegos.

Sin embargo, las circunstancias resultaron ser un duro recordatorio para Hamilton, quien fue adelantado en la última curva de la última vuelta, un revés que seguramente esperaba evitar en la pista real.

Leclerc ha presionado a Hamilton en 2025

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!