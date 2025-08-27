¿TRAICIÓN? Hamilton ayuda a Antonelli y Mercedes

Toto Wolff reveló lo fundamental que sigue siendo Lewis Hamilton para el equipo Mercedes, a pesar de su salida el año pasado.

Después de lograr seis campeonatos mundiales y casi una década de éxitos con Mercedes, Hamilton decidió marcharse para cumplir el sueño de toda la vida: competir para Ferrari.

Tras medio año en la escudería italiana, el sueño en rojo se vio empañado y no sería sorprendente que el campeón anhelara volver a Mercedes, donde el joven italiano Kimi Antonelli ocupa ahora su lugar.

Recientemente, Antonelli ha contado con el apoyo del siete veces campeón, especialmente tras una serie de actuaciones decepcionantes. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Wolff explicó que no se sorprende al ver la cercanía entre Antonelli y Hamilton, pues “los campeones reconocen a otros campeones.”

Wolff añadió: “Lewis sigue siendo muy importante para nosotros. Fue un pilar de nuestro equipo y siempre formará parte de la familia Mercedes, aunque ahora conduzca para Ferrari. Mi amistad con Lewis sigue intacta; hablamos a menudo y creo que comprende los desafíos que enfrenta Kimi.”

Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!

Wolff y Hamilton siguen unidos

Hamilton ha mostrado su apoyo a Antonelli tras la difícil racha vivida por el italiano, que se vio reflejada en una eliminación en Q1 en Spa y otra en Q2 en el Gran Premio de Hungría. Se comenta que el campeón consoló a un Antonelli visiblemente emocionado después del desastre en Spa y, posteriormente, defendió públicamente al joven, valorando los logros que ya ha alcanzado en la Fórmula 1.

Por otro lado, Hamilton también ha tenido momentos complicados en su desempeño reciente, sobre todo en Hungría, donde no consiguió ningún punto y, tras la sesión de clasificación, sugirió que Ferrari debería reemplazarlo.

Aun así, su exjefe confía en que el piloto de 40 años recupere la magia de antaño. “Tal vez se trate de su estilo de conducción. El próximo año, con autos completamente nuevos y diferentes a la hora de pilotar, además de nuevas unidades de potencia que requieren una gestión inteligente de la energía, es probable que encuentre su mejor forma”, declaró Wolff tras el Gran Premio de Hungría.

“Eso es lo que esperamos para Lewis y deseo que siga compitiendo muchos años más. Sin duda, el próximo año será clave.”

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!