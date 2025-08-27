Lewis Hamilton ROMPE EL SILENCIO sobre su regreso a la F1
Lewis Hamilton ROMPE EL SILENCIO sobre su regreso a la F1
Lewis Hamilton ha compartido su estado de ánimo tras tres semanas fuera de las pistas.
Antes de la carrera de este fin de semana, Hamilton recurrió a Instagram para actualizar sobre su estado mental, acompañado de impresionantes imágenes del atardecer.
En el pie de foto, escribió: "Estoy profundamente agradecido por este respiro, por la oportunidad de descansar y recargar energías. He estado meditando en muchas cosas.
"Cada uno de nosotros se enfrenta a desafíos enormes, tanto a nivel personal como global. Es vital abrazar la luz de la verdad y el amor, y cuidar de nosotros mismos para poder ayudar mejor a los demás.
"No podemos desviar la mirada. Debemos seguir adelante, incluso cuando resulta difícil", señaló.
¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
