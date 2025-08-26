Hamilton se encamina hacia la PEOR PESADILLA de la F1 en Ferrari

Lewis Hamilton se enfrenta ahora a su peor pesadilla en Ferrari, pese a que su traspaso a Maranello inicialmente generó esperanzas de forjar un octavo campeonato récord para el británico.

Cuando el siete veces campeón anunció su salida de Mercedes antes de que iniciara la temporada 2024, el mundo del automovilismo se quedó boquiabierto. Sin embargo, su llegada a la Scuderia en enero de 2025 parecía abrir la puerta a posibilidades infinitas.

¿Será él el encargado de devolver a la legendaria escudería italiana el éxito en el campeonato por primera vez desde 2008? ¿Logrará superar el récord de Michael Schumacher en número de victorias al título? La respuesta, lamentablemente, parece ser negativa.

La situación actual de Hamilton se asemeja a uno de esos episodios poco brillantes en la carrera de Schumacher, cuando tras salir del retiro pasó tres temporadas sin destacar en Mercedes. Aunque el británico nunca se ausentó por completo, desde la llegada de la era del "ground effect" en 2022 ha permanecido relativamente alejado de la lucha por el título.

Su mejor resultado en el campeonato de pilotos, desde que estuvo a un pelo de ganar en 2021 ante Max Verstappen, fue un tercer puesto en 2023. Tras un comienzo decepcionante en su primera temporada con la escudería rossa, Hamilton dejó claro que no permitirá que los fracasos previos de Ferrari lo condenen a retirarse sin haber logrado el éxito que ansía.

El equipo, con sede en Maranello, ganó por última vez el campeonato de pilotos en 2007 gracias a Kimi Raikkonen. Incluso con el finlandés en sus filas la temporada siguiente, Ferrari solo pudo alzarse con el título de constructores, mientras que Hamilton se coronó campeón en 2008.

Durante el Gran Premio de Bélgica, Hamilton explicó las razones por las que se rehúsa a seguir la tendencia de los campeones que se han unido a Ferrari con la esperanza de volver a estar en la lucha por el título. “Veo un enorme potencial en este equipo. La pasión es incomparable, pero es una organización gigantesca con muchas piezas en movimiento, y no todas están funcionando como deberían”, afirmó.

Añadió: “Esa es la razón por la que el equipo no ha conseguido el éxito que merece. Siento que mi labor es cuestionar cada área y a cada miembro del equipo, especialmente a quienes toman las decisiones. Durante los últimos 20 años han contado con pilotos excepcionales —Kimi, Fernando, Sebastian—, todos campeones mundiales, pero sin conquistar un título mundial. Yo no pienso que mi historia termine de esa forma.”

¿Están los campeones de F1 malditos por Ferrari?

Hamilton es muy consciente de que Ferrari no posee el mejor historial con antiguos campeones. Desde su última victoria en 2008, la Scuderia ha incorporado a dos veces campeón, Fernando Alonso, y al cuatro veces campeón Sebastian Vettel.

Lejos de ser el primer piloto en caer en el mito de que el estatus icónico de Ferrari garantiza el éxito en el campeonato, tanto Alonso como Vettel demostraron que cumplir el sueño de competir en rojo no necesariamente los devolvió a la cima de la clasificación.

El reloj sigue corriendo para que Hamilton rompa la supuesta maldición de Ferrari que ha perseguido a Vettel y Alonso. Aunque el piloto se está asegurando de que el coche de 2026 se adapte mejor a sus necesidades, ¿qué pasará si aún así no logra competir al más alto nivel?

Actualmente, el veterano de 40 años está contratado con la Scuderia hasta el final de la temporada 2026. Tras su aspecto derrotado en el Gran Premio de Hungría el pasado fin de semana, se nota que su paciencia con el equipo está llegando al límite.

