El IMPACTANTE cambio en la vida de Toto Wolff
El IMPACTANTE cambio en la vida de Toto Wolff
Toto Wolff es una de las figuras más icónicas de la Fórmula 1, y con justa razón. A sus 53 años, tras dirigir una de las dinastías más exitosas en la historia del deporte, ha recibido el reconocimiento que merece, aunque su camino no siempre fue fácil ni estuvo exento de obstáculos.
Aunque hoy es una presencia destacada fuera de la pista, en su juventud Wolff soñaba con ser piloto y competir al más alto nivel. Sin embargo, la trágica pérdida de su padre lo obligó a abandonar esa ilusión al darse cuenta de que le faltaban tanto el talento como el respaldo financiero necesario, marcándolo desde muy temprano y obligándolo a enfrentarse a la dura realidad de trabajar con un presupuesto ajustado en los circuitos austriacos.
Recuerda con nostalgia sus días como instructor de manejo en Spielberg, mientras vivía en una granja cercana. "En 2014 ganamos una carrera aquí y, al conducir el coche de regreso a Viena, tuve que pellizcarme a mí mismo, pues veinte años atrás apenas lograba sobrevivir", relató Wolff a la prensa austriaca.
En esa época trabajaba para una escuela de automovilismo, vivía en la casa de campo y disfrutaba de pequeños pero valiosos detalles diarios: un huevo y pan por la mañana, y un vaso de leche. Su labor consistía en enseñar a conducir autos de Formula Ford por el antiguo Österreichring, y lo que más le encantaba era preparar los coches cada tarde para el día siguiente. Si alguien le hubiera contado entonces lo que sucedería dos décadas más tarde, jamás se habría imaginado dirigir un equipo en lugar de competir en pista.
"Todo ocurre por una razón. Aquella etapa fue muy dura, pero seguí haciendo lo que más amo: correr coches", concluyó Wolff.
Relacionado: OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
¿Cuánto vale actualmente Toto Wolff, el jefe de Mercedes F1?
Su origen humilde lo ha moldeado en el fuerte director de equipo que es hoy, aunque su papel en Mercedes trasciende la mera dirección hacia el campeonato. En 2009, Wolff y su socio Rene Berger adquirieron una participación en Williams, lo que lo llevó a formar parte del consejo directivo, y en 2012 fue nombrado director ejecutivo. No obstante, Mercedes ya lo tenía en la mira y en 2013 lo incorporó como su propio director ejecutivo.
Gracias a su participación en Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Wolff se ha convertido en un inversor multimillonario y en una figura decisiva del automovilismo. Además de sus funciones como director de equipo, ostenta el cargo de CEO y es copropietario de las Silver Arrows.
Al momento de redactar este artículo, encabeza la lista de jefes de equipo más adinerados, mérito de inversiones estratégicas que han sido favorecidas por su formación en economía. Forbes estima que su patrimonio ronda los 1.800 millones de dólares.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
El nexo de Colapinto con Checo y Cadillac para 2026
- hace 12 minutos
Checo revela lo que hará MUY COMPETITIVO a Cadillac
- hace 52 minutos
Así fue como Cadillac CONVENCIÓ a Checo para firmar con ellos
- 1 hour ago
OFICIAL: ¡Checo Pérez REGRESA a la F1 con Cadillac!
- Hoy 13:35
La BRUTAL reacción en Estados Unidos sobre la llegada de Checo
- 2 hours ago
Hamilton se encamina hacia la PEOR PESADILLA de la F1 en Ferrari
- 2 hours ago
Más leído
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto
Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
- 6 agosto
F1 Checo Hoy: Nuevo ridículo de Red Bull; Puede caerse el fichaje con Cadillac; Pierde asiento
- 8 agosto
Checo, OBLIGADO a renunciar a México a cambio de la F1
- 6 agosto