Piden a Lewis Hamilton retirarse por DIGNIDAD de Ferrari

Lewis Hamilton ha ido perdiendo poco a poco el respaldo mediático ante sus dificultades en Ferrari.

Un importante diario europeo le ha aconsejado recientemente que “aprenda a perder con dignidad”. Además, el británico ya ha perdido parte del apoyo en la prensa italiana de Ferrari, y el diario español Marca indica que en España también se inicia un declive en la confianza mediática.

La columna comienza criticando a Oscar Piastri y Lando Norris, a quienes acusa de carecer de carisma y reconoce que deben su éxito este año a la “arma nuclear” que McLaren les proporcionó. “Los buenos no hacen rock & roll”, afirma el columnista José Luis Ruiz, subrayando que esto no convence a un público ansioso de emociones.

Esto nos lleva directamente a Hamilton, uno de los pilotos más carismáticos de todos los tiempos. Desde que quedó claro que el SF-25 no era el coche idóneo para lograr victorias —más aún con un Leclerc como rival, difícil de superar—, el británico ha atravesado momentos muy duros.

Declararse “inútil” es, sin duda, una triste manera de exigir atención a la Scuderia. Aunque la situación actual está lejos de la polémica de Abu Dhabi 2021, ya se percibe que el piloto se encuentra al final de una gran carrera; ha cosechado innumerables éxitos y ahora debe aprender a aceptar la derrota con dignidad.

Relacionado: Lewis Hamilton perdería su ASIENTO en Ferrari con su MÁXIMO ENEMIGO

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!