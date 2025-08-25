¿Se va Hamilton? Ferrari prepara a un ascenso estrella para 2026

Una estrella emergente del automovilismo ha sido promovida a la familia Ferrari para 2026, según anunció recientemente el equipo de F1.

Ferrari impulsa el talento joven a través de su academia de pilotos, que actualmente cuenta con nombres como Dino Beganovic, Rafael Cámara, Maya Weug, Aurelia Nobels y Tuukka Taponen.

Antes de la temporada 2026, el equipo dio a conocer la llegada de dos nuevos pilotos a su plantilla. La promesa de la F1 Academy, Alba Larsen, se incorpora junto a Niccolo Maccagnani.

La piloto danesa debutó el año pasado en la Fórmula 4 India y, gracias a ese inicio, aseguró un puesto completo en la temporada 2025 de la F1 Academy, compitiendo actualmente con MP Motorsport.

Larsen llamó la atención de la Ferrari Driver Academy en 2023 durante el programa Girls on Track Rising Star. Durante 2024, se siguió de cerca su evolución, programando visitas regulares a la sede en Maranello.

En la temporada 2025 de la F1 Academy, Larsen acumuló puntos en siete de las ocho carreras y se encuentra en sexto puesto del campeonato, lo que convenció a la Academia de contar con ella en 2026.

Junto a su compañero novato, Maccagnani, ambos se integrarán a la academia en enero de 2026, cuando recibirán sus respectivos programas de competición.

¿Qué es la Ferrari Driver Academy?

La Ferrari Driver Academy se fundó en 2010 y, en la última década, ha abierto las puertas de la F1 a figuras como Lance Stroll, Sergio Pérez y Charles Leclerc.

Según la academia, su objetivo es no solo perfeccionar las habilidades de conducción de los pilotos, sino también formarlos en todos los aspectos de su rol y en el funcionamiento interno del equipo.

Los pilotos aprenden las normas del deporte, la historia del equipo Ferrari y todas las cuestiones legales relacionadas con las carreras, mientras adquieren experiencia de una de las instituciones más emblemáticas de la F1.

Las academias de pilotos existen para favorecer el desarrollo de los jóvenes, guiándolos gradualmente hacia series competitivas como la F3 y F2, y aumentando la implicación del equipo a medida que avanzan en sus carreras.

Para quienes destacan, como Beganovic con Ferrari, se abren oportunidades para conducir maquinaria de F1, ya sea en pruebas o compitiendo en FP1 durante un fin de semana de carrera.

