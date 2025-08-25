¿Regañado? La estrella de Ferrari se RETRACTA de las polémicas críticas al equipo
Charles Leclerc ha suavizado las feroces críticas que dirigió hacia el equipo Ferrari tras ganar algo de perspectiva sobre el Gran Premio de Hungría.
El piloto monegasco comenzó de manera prometedora: el sábado logró una espectacular pole position, dejando boquiabiertos a Lando Norris y Oscar Piastri de McLaren. Sin embargo, el domingo su rendimiento decayó y terminó en cuarta posición.
Con 27 años, Leclerc se mostró claramente frustrado durante la carrera, descargando su enojo a través de la radio hacia el equipo.
"Puedo sentir lo que discutimos antes de la carrera. Es fundamental abordar los problemas de antemano, ya que cada error nos cuesta tiempo valioso", declaró.
Más tarde agregó: "Es increíblemente frustrante; hemos perdido toda competitividad. Si yo gestionara esos asuntos, las cosas habrían sido distintas. Ahora el coche es prácticamente inganable y llegar al podio es un verdadero milagro."
Leclerc se retracta sobre sus críticas a Ferrari
Tras cruzar la meta, el piloto admitió que sus palabras se dirigieron sin conocer todos los detalles de un problema mayor que afectó su rendimiento. "Primero debo retractarme de lo que dije en la radio, ya que creí que se debía a un factor, pero al salir del coche obtuve mucha más información", explicó Leclerc a los medios.
El deportista reveló que se trataba de un problema en el chasis, algo sobre lo que no se podía haber actuado de otra manera. "Empecé a notar la anomalía alrededor de la vuelta 40 y, con cada vuelta, empeoraba; hacia el final estábamos dos segundos detrás y el coche se volvió casi inganable", puntualizó.
Este resultado marcó el comienzo decepcionante de la temporada antes del receso veraniego, ya que Leclerc no logró ganar la carrera. Actualmente ocupa la quinta posición en el campeonato, superando a su compañero de equipo Lewis Hamilton, quien vivió días complicados en las afueras de Budapest.
