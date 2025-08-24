F1 Hoy: Colapinto, de los peores de la Fórmula 1; Sainz explica qué se necesita para ser piloto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 24 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto ha dejado de ser el mismo en 2025 respecto al que era en el lejano 2023, con una transformación que ha dejado boquiabierto a todos. ::: LEER MÁS.
¿Qué tienen en común Carlos Sainz, Franco Colapinto, Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli? Todos están en el ojo del huracán en esta temporada de Fórmula 1. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, en una charla que también le permitió dar a conocer importante información sobre lo que se requiere para ser piloto de F1. ::: LEER MÁS
Adrian Newey es uno de los diseñadores más exitosos y reconocidos en la historia de la Fórmula 1, y ahora podrá trabajar con uno de los grandes pilotos de la historia, Fernando Alonso. ::: LEER MÁS
