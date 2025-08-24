close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Colapinto, de los peores de la Fórmula 1; Sainz explica qué se necesita para ser piloto

F1 Hoy: Colapinto, de los peores de la Fórmula 1; Sainz explica qué se necesita para ser piloto

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 24 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto ha dejado de ser el mismo en 2025 respecto al que era en el lejano 2023, con una transformación que ha dejado boquiabierto a todos. ::: LEER MÁS.

¿Qué tienen en común Carlos Sainz, Franco Colapinto, Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli? Todos están en el ojo del huracán en esta temporada de Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha aprovechado para platicar con uno de los deportistas más reconocidos del mundo, Tom Brady, en una charla que también le permitió dar a conocer importante información sobre lo que se requiere para ser piloto de F1. ::: LEER MÁS

Adrian Newey es uno de los diseñadores más exitosos y reconocidos en la historia de la Fórmula 1, y ahora podrá trabajar con uno de los grandes pilotos de la historia, Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

Franco Colapinto Hoy: Impactante transformación física; Checo le salva la carrera en Alpine
Alpine

Franco Colapinto Hoy: Impactante transformación física; Checo le salva la carrera en Alpine

  • 1 hour ago
¡INCREÍBLE! Alonso señala a este piloto como su sucesor en la F1
Formula 1

¡INCREÍBLE! Alonso señala a este piloto como su sucesor en la F1

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Colapinto, de los peores de la Fórmula 1; Sainz explica qué se necesita para ser piloto
Formula 1

F1 Hoy: Colapinto, de los peores de la Fórmula 1; Sainz explica qué se necesita para ser piloto

  • 3 hours ago
Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine
Formula 1

Checo SALVÓ la carrera de Colapinto en Alpine

  • Ayer 21:08
TODOS los detalles del acuerdo de Checo con Cadillac para 2026
Formula 1

TODOS los detalles del acuerdo de Checo con Cadillac para 2026

  • Ayer 21:00
Las palabras de Mercedes que DAÑAN el futuro de Antonelli
Mercedes

Las palabras de Mercedes que DAÑAN el futuro de Antonelli

  • Ayer 20:44
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto
 Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México
30.000+ views

Checo Pérez Hoy: Enorme sacrificio para seguir en Fórmula 1; Renuncia a México

  • 6 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x