Las palabras de Mercedes que DAÑAN el futuro de Antonelli

Las más recientes palabras de Toto Wolff parecen no ser el mejor panorama para Andrea Kimi Antonelli en Mercedes

George Russell sigue siendo un pilar fundamental en Mercedes. Tras la ausencia de Max Verstappen, Toto Wolff reafirmó su confianza en el piloto británico como el candidato perfecto para liderar el equipo, desmintiendo los rumores sobre una posible incorporación de Verstappen a la escudería, rumores que ya se han desvanecido.

Los comentarios sobre el futuro de Russell se intensificaron tras un supuesto encuentro entre Wolff y Verstappen en Cerdeña, lo que desató conversaciones sobre una posible llegada del holandés al equipo en 2026. Sin embargo, Verstappen dejó claro que se quedará en Red Bull, lo que ha reducido considerablemente la presión sobre Russell.

Russell se mantiene firme

Por su parte, Wolff ha vuelto a insistir en que Russell “se queda” en Mercedes, a pesar de que el contrato oficial aún no ha sido firmado. Desde que llegó al equipo tras su etapa en Williams, Russell ha mostrado un crecimiento notable, sobre todo desde la partida de Lewis Hamilton hacia Ferrari. En esta temporada, consiguió seis podios, destacándose especialmente por su victoria en Canadá. “Basta observar la evolución de George desde sus inicios en Williams hasta convertirse en el referente de Mercedes, especialmente tras la salida de Lewis. Él ha asumido el rol de piloto principal”, destacó el austríaco citando a PlanetF1.

Wolff elogió el progreso de Russell y su capacidad para rendir incluso cuando el coche no es el ideal. “Consigue resultados impresionantes, incluso en condiciones subóptimas. No podríamos desear un número uno mejor”, afirmó el directivo. Además, Mercedes valora enormemente la dedicación de Russell fuera de la pista, lo que lo convierte en una pieza imprescindible para el equipo.

