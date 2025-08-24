Las POLÉMICAS fotos de las vacaciones de Hamilton
La pausa de verano en la Fórmula 1 ya está en marcha y no paran de aparecer imágenes de los pilotos disfrutando de sus vacaciones.
Anteriormente vimos al campeón Max Verstappen en modo descanso, y ahora el propio Lewis Hamilton comparte sus momentos de ocio.
A inicios de 2024, Hamilton albergaba grandes esperanzas tras su salto de Mercedes a Ferrari. Sin embargo, la realidad le ha dado la espalda, ya que ni siquiera el coche actual de Ferrari le sienta bien.
El británico descarta por ahora pelear por el título mundial y concentra sus expectativas en las nuevas regulaciones de 2026. Hasta entonces, tendrá que sobrellevar el reto de 2025 en la pista.
Hamilton de vacaciones
Fuera del ambiente competitivo, el piloto británico se ha permitido unas merecidas semanas de desconexión, como ocurre con la mayoría de sus compañeros.
A pesar de intentar desconectar, Hamilton no consigue desvincularse por completo de su afición y se embarca en una emocionante ruta deportiva.
En un breve video compartido en TikTok se le ve realizando diversas actividades, siempre acompañado de su perro Roscoe, en un entorno cálido y rodeado de montañas y colinas.
