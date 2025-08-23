¡Lo logró! Hamilton impone su gran capricho en Ferrari

El equipo de Ferrari está dando el máximo para que la aventura con Lewis Hamilton sea un éxito.

Ahora mismo trabajan en el desarrollo del coche para 2026 y, según FormulaPassion, se están teniendo muy en cuenta las preferencias del siete veces campeón en el diseño del vehículo del próximo año.

Hamilton aún atraviesa momentos complicados en la Scuderia. En China se lo vio ganar la carrera rápida, pero por ahora su compañero Charles Leclerc sigue marcando el ritmo.

El piloto británico tuvo una jornada difícil en Hungría, al punto de sugerir que Ferrari debería mirar hacia otro nombre, aunque luego aclaró que sigue con muchas ganas de competir.

Mientras tanto, Bernie Ecclestone afirmó que Hamilton no debe obsesionarse con la octava corona, ya que, en su opinión, las probabilidades de que un coche de seguridad se lleve la victoria son mayores.

'Ferrari lleva en cuenta las preferencias de Hamilton'

La SF-25 aún no es el coche en el que Hamilton pueda confiar plenamente.

La actualización de la suspensión trasera ha permitido a Leclerc sacar el máximo rendimiento en el Hungaroring, pero se espera que en 2026 Ferrari dé un salto cualitativo.

Además, según diversos medios, el equipo no está construyendo el monoplaza del próximo año exclusivamente para Hamilton; sus gustos y necesidades al volante juegan un papel importante en el desarrollo del coche.

