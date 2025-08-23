Hamilton y Vettel podrían SOLUCIONAR los problemas de Ferrari

¿Podrían dos leyendas de la F1 unir fuerzas para solucionar los problemas de Ferrari que enfrenta Lewis Hamilton?

No cabe duda de que Charles Leclerc ha dejado muy atrás tanto a Hamilton como a Sebastian Vettel. El piloto monegasco se sitúa 42 puntos por delante de Hamilton tras haberlo superado 10-4 en las sesiones de clasificación en 2025, y logró terminar por encima del alemán en ambas temporadas que compartieron en Ferrari.

Mientras Hamilton aún no consigue un podio durante este año, Leclerc ha logrado cinco con el SF-25. Según el exmecánico de Ferrari, Francesco Cigarini, esto se debe a que Leclerc disfruta de una configuración de coche muy distinta a lo que acostumbran estas dos leyendas, acumuladoras de 11 campeonatos en total.

Leclerc prefiere un coche con una configuración muy precisa y una parte trasera suelta que exige mucha sensibilidad. Cuando Vettel intentó seguir esa línea, terminó pareciendo un principiante. Cigarini cree que eso es exactamente lo que le ocurre hoy a Hamilton.

De manera sorprendente, Cigarini llegó a sugerir que Hamilton y Vettel podrían colaborar para salir de esta situación. "No me sorprendería que Hamilton llamara a Vettel para buscar una solución", afirmó el extécnico.

¿Trabajarán juntos Hamilton y Vettel?

El paso de Vettel por la Scuderia resultó ser frustrante. Tras haber ganado cuatro campeonatos consecutivos con Red Bull entre 2010 y 2013, el alemán pasó por una dura temporada en 2014 antes de unirse a Ferrari en 2015, cuando su popularidad aún estaba en plena ascensión. Aunque consiguió la victoria en su segunda carrera con el escudería, Vettel no volvió a alzarse con ningún título durante el resto de su carrera y no logró devolver a Ferrari sus días de gloria, acumulando solamente 14 triunfos en carreras entre 2015 y 2020.

Por su parte, Hamilton, desde su espectacular cambio a Ferrari procedente de Mercedes, aún no ha logrado subir al podio. El británico llega a la pausa del verano en sexto puesto del campeonato, cuestionándose si podrá recuperar esa forma que le permitió ganar seis campeonatos en siete años, entre 2014 y 2020. Fue Hamilton y su antiguo equipo de Mercedes los que impidieron que Vettel ganara campeonatos con Ferrari, pero ahora las dificultades en la Scuderia y el deseo de devolverle el liderazgo al equipo podrían unir a ambos pilotos.

Los comentarios de Cigarini tienen toda la pinta de la realidad. Hamilton puede aprender tanto de los errores cometidos por Vettel como de la forma en que el alemán consiguió ganarse rápidamente el cariño de los aficionados de Ferrari, a pesar de no ser italiano. Las complicaciones que enfrenta el británico, en comparación con su compañero, se deben mayormente a un bajo rendimiento al volante, aunque el SF-25 tampoco le ha favorecido en esta primera campaña con la escudería en rojo. Sería de gran ayuda para Hamilton ofrecer más comentarios al equipo sobre cómo moldear el diseño del coche de 2026 para adaptarlo mejor a sus habilidades.

Una conversación con Vettel podría marcar la diferencia, ya que el tetracampeón sabe muy bien lo que supone quedar opacado por el extraordinario talento de Leclerc.

¿Podrá Hamilton recuperar su forma?

El rendimiento de Hamilton en 2025 le ha llevado a describirse a sí mismo como "inútil" e incluso a sugerir que su equipo de Ferrari debería prescindir de él, pese a tener contrato hasta finales de 2026. La próxima temporada se avecina con nuevas normas que podrían ofrecerle a Hamilton la oportunidad de reinventarse.

Está claro que la generación actual de monoplazas no se ajusta a sus extraordinarias capacidades –solo ha ganado dos carreras desde que comenzó la era del efecto suelo–, pero los coches de 2026 podrían ir más a su medida. Además, esta nueva etapa representa un reinicio no solo para el piloto británico, sino también para Ferrari, que podría dar un salto cualitativo frente a sus rivales y volver a encabezar la competición. En ese escenario, es probable que Hamilton acuda a Carlos Sainz en busca de consejos para superar a Leclerc en el campeonato, en lugar de recurrir a Sebastian Vettel.

