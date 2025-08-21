Hamilton compara su DESASTROSO debut en Ferrari con otras temporadas de F1
Lewis Hamilton ha ofrecido una evaluación muy dura de su temporada debut en la Fórmula 1 con Ferrari.
Tras dejar Mercedes al término de la pasada temporada, luego de más de una década con los Silver Arrows, el siete veces campeón del mundo ha encontrado enormes dificultades adaptándose a la Scuderia.
El piloto británico, que aún no ha logrado subir al podio en 14 Grandes Premios con Ferrari, ocupa el sexto puesto en la clasificación general, quedando 42 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc.
Este último ha mejorado su marcador con cinco podios, además de haber logrado su primera pole position de la temporada en el Hungaroring.
En diversas entrevistas recientes, Hamilton ha mostrado un tono desalentado. Así, esta semana declaró a Gazzetta dello Sport: "No tenía expectativas, pero esta temporada ha resultado peor que cualquiera de las anteriores. ¿He perdido el deseo? No, sigo amando las carreras."
Durante el Gran Premio de Hungría, el británico comentó: "No estoy frustrado; hoy hice todo lo que estaba en mis manos. Hay muchos problemas en el trasfondo y la situación no pinta bien."
Añadió: "Soy yo, siempre. No sirvo para nada, absolutamente nada (pausa). El equipo no presenta inconvenientes, pero el coche sigue marcando la pole; quizás sea hora de cambiar de piloto."
Hamilton y su equipo de Ferrari regresarán a la pista a finales de mes en el Gran Premio de Holanda, después de utilizar el receso veraniego para reagruparse y replantear estrategias.
