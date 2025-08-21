CONFIRMADO: Los pilotos que Ferrari podría fichar para 2026
Han señalado cuáles son los pilotos que podrían llegar a Ferrari en la próxima temporada 2026 de la Fórmula 1.
Johnny Herbert sugiere que podrían suceder cambios en la alineación: "No sé exactamente a qué se refería Hamilton al decir que se están dando movimientos detrás del escenario, pero se puede interpretar como que ya se están dando conversaciones sobre un posible cambio de piloto.
"Tal vez se haya establecido: 'Si las cosas no mejoran, necesitaremos un piloto renovado para estar listos para la próxima temporada.' Quizás sea el momento de que Hamilton abandone el equipo si las cosas no mejoran para él y para Ferrari. Creo que Verstappen podría ser una opción, pero también vi una entrevista breve en la que Carlos Sainz daba a entender su interés por regresar a Ferrari.
"Carlos demostró un rendimiento fantástico durante su paso por Ferrari, incluso llegando a dominar a Charles [Leclerc]. Conocemos de lo que es capaz en este equipo, a pesar de sus dificultades en Williams", concluyó el expiloto.
¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.
Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.
- 1. McLaren 559 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 236 puntos
- 4. Red Bull Racing 194 puntos
- 5. Williams 70 puntos
- 6. Aston Martin 52 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 7. Racing Bulls 45 puntos
- 9. Haas 35 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
