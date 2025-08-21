Carlos Sainz habla HONESTAMENTE sobre su fichaje con Williams

Carlos Sainz no se guardó nada y habló honestamente sobre su fichaje con Williams en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El corredor nacido en Madrid, en declaraciones publicadas por Motorsport, dijo lo siguiente sobre su decisión: "No me arrepiento de este movimiento, seguro. Y estoy bastante animado por lo que he visto. El 2025 ha superado mis expectativas en cuanto al rendimiento del coche y a lo que el equipo es capaz de hacer.

"Por lo tanto, estoy muy tranquilo y sereno con la decisión. Solo estoy frustrado porque los resultados no han sido mejores, porque las sensaciones dicen lo contrario, pero los resultados, por una razón u otra, no llegan. Me gusta ver el potencial porque veo que yo también lo tengo.

"Creo que estaría más preocupado si estuviera a tres o cuatro decimas de Alex cada fin de semana y no fuera capaz de igualar su ritmo, viendo que él obtiene los P6, los P7, los P5, que obtiene todos los puntos y yo que luesto por encontrar el ritmo en la retaguardia.

"Pero el hecho de ser a veces más rápido, a veces en la misma décima, a veces una décima más lenta que Alex cada fin de semana, sé que puedo obtener los mismos resultados, a veces mejores, a veces un poco peores, pero ni de lejos la diferencia de puntos y resultados que estamos obteniendo en estas 12 carreras, por ejemplo", comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

