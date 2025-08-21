close global

Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Ferrari, social

F1 Hoy: Ferrari compara a Hamilton con Sainz; Aston avanza para 2026 con Alonso

F1 Hoy: Ferrari compara a Hamilton con Sainz; Aston avanza para 2026 con Alonso

Aloisio Hernández
Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Ferrari, social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 20 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: URGENTE; Aston Martin da IMPORTANTE PASO para asegurar el futuro del español. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Ferrari asegura que el español es MÁS RÁPIDO que Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

1118 votos

MÃ¡s noticias

