F1 Hoy: Ferrari compara a Hamilton con Sainz; Aston avanza para 2026 con Alonso

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 20 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso F1: URGENTE; Aston Martin da IMPORTANTE PASO para asegurar el futuro del español. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Ferrari asegura que el español es MÁS RÁPIDO que Lewis Hamilton. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!