AUTORIDAD en Ferrari rompe el silencio sobre el fracaso del equipo

Piero Ferrari, copropietario de Ferrari y heredero del fundador Enzo Ferrari, ha expresado su opinión sobre la situación actual del equipo bajo la dirección de Fred Vasseur.

A pesar de estos tropiezos, Piero Ferrari confía en que el deseo de triunfar sigue intacto. En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, se le preguntó si percibía en el plantel la misma pasión de antaño. Su respuesta fue contundente: "Creo que sí. El espíritu sigue siendo el mismo; basta observar a los empleados, quienes sienten un profundo orgullo de pertenecer a Ferrari.

"En Maranello aún se les ve con el uniforme después del trabajo, porque formar parte de esta familia es algo de incalculable valor", señaló.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

