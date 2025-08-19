¡Hamilton RESPONDE contra FAN en redes sociales!

Lewis Hamilton ha mostrado un lado más desenfadado en redes sociales últimamente. Recientemente, comentó en un TikTok haciendo una broma irónica sobre el siete veces campeón.

El video, en el que se lee: “Cuando comes tanto que pareces Hamilton”, alcanzó 3,1 millones de reproducciones y casi 750.000 “me gusta”. Incluso el propio Hamilton intervino de forma ligera con un simple “alright”, demostrando que la broma no le afecta y respondiendo con su habitual toque de picardía.

Su comentario generó más de mil respuestas, lo que evidencia la conexión que mantiene con sus seguidores. El video también destaca la aparición de Roscoe, el leal bulldog de Hamilton.

En una escena, el can recibe una buena ducha a presión, algo que no sorprende en el sofocante agosto. Un aficionado comentó: “¿Podrías transformar esta cuenta en una fanpage de Roscoe?”, a lo que Hamilton replicó de forma sencilla: “Creo que ya lo es.”

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

