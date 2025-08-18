F1 Colapinto Hoy: Esto hace en sus vacaciones; Entre los peores de 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este domingo 17 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Esto hace el argentino, Kimi Antonelli y los demás pilotos en vacaciones. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Los peores pilotos de 2025. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!