George Russell confirma LA PEOR NOTICIA para Andrea Kimi Antonelli en Mercedes

George Russell confirmó una noticia que podría no darle muy bien a Andrea Kimi Antonelli dentro de Mercedes.

El corredor británico reveló a la prensa los planes del equipo para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1: “El 95% de la plantilla ya está enfocada en 2026. Obviamente, el concepto del próximo año será totalmente diferente.

"Pero aún es necesario que la gente se sienta creativa y segura de sí misma, y que las simulaciones y las herramientas funcionen correctamente. Al final, este es un deporte basado en decisiones y personas, porque son las personas las que crean las simulaciones y todo lo demás, y las necesitamos en el mejor lugar posible.

"Claro, esta reciente falta de rendimiento no es ideal, pero la realidad es que el 95 % de la fuerza laboral ya está enfocada en 2026. Por lo tanto, este grupo de personas no se encuentra en el tipo de ciclo emocional en el que uno se encontraría normalmente", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

Fórmula 1 Mercedes Lando Norris George Russell Oscar Piastri Andrea Kimi Antonelli

Más noticias

