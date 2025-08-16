Mercedes ACEPTA el DAÑO hecho a Andrea Kimi Antonelli

James Allison, director técnico de Mercedes, sostiene que el desastroso debut de Kimi Antonelli con el equipo podría haber afectado su rendimiento en la Fórmula 1 esta temporada.

Antes del receso de verano, Allison comentó a la prensa: "Hablamos de esto internamente y, aunque pueda sonar a más chismes que a realidades, el choque en Monza parece haberle provocado cierto recelo a la hora de arrancar los fines de semana.

"Le hemos estado animando a confiar en su talento, señalándole que puede dar mucho más de lo que imagina. Y, conforme va ganando confianza, se le nota más cómodo durante toda la jornada", comentó.

Relacionado: Kimi Antonelli reconoce un PROFUNDO arrepentimiento en Mercedes

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!