La CRUDA REALIDAD sobre la crisis de Lewis Hamilton en Ferrari

La crisis de Lewis Hamilton en Ferrari podría tener mucho más de lo que se habla comúnmente.

En declaraciones a CoinPoker, la leyenda de la Fórmula 1 Juan Pablo Montoya dijo: "Creo que esperará el año que viene para ver dónde están. Y si tienen problemas el año que viene y él no es competitivo, creo que simplemente dirá: '¿Sabes qué? Se acabó. Tengo otras cosas en la vida'.

"Al fin y al cabo, tiene un contrato largo con ellos para ser embajador, conduzca o no. Pero no quieres que Lewis se marche con las manos vacías. Es una llamada de atención. En los últimos dos años, cuando el Mercedes dejó de ser realmente bueno, creo que se retractó en la clasificación porque no había necesidad.

"Y creo que recuperarlo es realmente difícil. Mira el onboard de Lewis en la clasificación. Ese coche no le sienta nada bien. Mira a Charles, y Charles se parece a Max, se parece a Lando. Es preciso.

"Y Lewis está luchando con el coche. No confía en él. Lo está intentando, pero la forma en la que está configurado el coche para él no se adapta a su estilo de conducción”, comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

