La pausa de verano ya está en marcha, lo que tiene a los aficionados con muchas ganas de ver la próxima cita: el Gran Premio de Holanda. ¿A qué hora son las sesiones en Zandvoort este año?

El fin de semana de la carrera se presenta repleto de acción. Este año, en su penúltima edición, el evento comenzará el viernes 29 de agosto con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres.

El sábado 30 de agosto, la jornada arrancará con el tercer y último entrenamiento libre, seguido de la sesión de clasificación. Finalmente, el domingo 31 de agosto se disputará el plato fuerte: el Gran Premio.

Horario en resumen

Viernes 29 de agosto

Primera sesión de entrenamientos libres

Segunda sesión de entrenamientos libres

Sábado 30 de agosto

Tercer entrenamiento libre

Clasificación

Domingo 31 de agosto

Gran Premio de Holanda

Relacionado: BOMBAZO: La pista del futuro de Lewis Hamilton FUERA de la F1

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!