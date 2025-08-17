George Russell ha compartido su punto de vista sobre la salida de Lewis Hamilton de Mercedes.

En declaraciones a Motorsport.com, el británico afirmó que el cambio era la decisión adecuada tanto para Hamilton como para Mercedes: “A veces es necesario romper el molde para volver al camino correcto. La atmósfera en el equipo se ha modificado, pero al final lo que importa es el rendimiento.

"Empezamos bien la temporada, luego tuvimos un bache. Eso es natural, pero confío en que recuperaremos nuestra forma óptima. Fue positivo para él y, al mismo tiempo, para nosotros como equipo. La transformación resulta, a veces, imprescindible.

"El concepto para la próxima temporada será completamente distinto. Contamos con personas creativas y seguras de su trabajo, además de que nuestras simulaciones y herramientas funcionan perfectamente.

"El 95 por ciento de nuestro equipo ya está enfocado en el futuro, dejando atrás la montaña rusa emocional de esta temporada. Eso es justamente lo que necesitamos para estar preparados", comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

