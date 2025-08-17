Las EXIGENCIAS de Lewis Hamilton para quedarse en Ferrari

Lewis Hamilton ha presentado una larga lista de peticiones a Ferrari para mejorar tanto los ajustes del coche como los métodos de trabajo.

Según La Gazzetta dello Sport y PlanetF1, esos documentos abarcan no solo solicitudes para adaptar técnicamente el coche, sino también propuestas para optimizar los métodos de trabajo y la comunicación interna.

Uno de los mayores problemas para el piloto es el sistema de frenos, muy distinto al que estaba acostumbrado en Mercedes. Esa dificultad se hizo evidente en Bélgica, cuando Hamilton perdió el control en la chicane de Bus Stop, en parte por su desconocimiento de los nuevos materiales Brembo y el sistema de frenado integrado con el motor de Ferrari.

Aun con los ajustes, el sistema sigue siendo un reto para el ex piloto de Mercedes. Además de los aspectos técnicos, el piloto de 40 años ha subrayado la necesidad de mejorar la manejabilidad del coche, especialmente en curvas a alta velocidad.

Ferrari trabaja en actualizar la dirección asistida para solucionar este tipo de problemas. Las diferentes configuraciones que han adoptado Hamilton y Leclerc han generado sorpresas dentro del equipo y afectan el desarrollo del coche para 2026.

Tras el fin de semana en Hungría, se levantan dudas sobre el futuro del británico, quien incluso se mostró autocrítico y sugirió que Ferrari debería considerar contar con otro piloto.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

