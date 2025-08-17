Le dijeron a Lewis Hamilton que abandonara su imagen de "vegano genial" para vencer a Max Verstappen

Un ex piloto de F1 ha lanzado una sorprendente teoría: la dieta de Lewis Hamilton podría estar influyendo en sus problemas durante 2025.

Desde 2017, Hamilton sigue una alimentación basada en plantas, impulsado tanto por sus inquietudes medioambientales como por el deseo de llevar una vida más saludable. Además, ha revelado que su entrañable perrito Roscoe también come de este modo, y poco antes de la pandemia abrió una cadena de restaurantes veganos.

El siete veces campeón protagonizó en 2018 el documental The Game Changers, donde, junto a Arnold Schwarzenegger y otras figuras del deporte, se debatieron las ventajas de la dieta vegetal en el rendimiento de élite.

Sin embargo, según Juan Pablo Montoya, quien cuenta con apenas siete victorias en Grandes Premios y ningún campeonato, estos esfuerzos quedan muy lejos de los 105 triunfos y siete títulos de Hamilton.

"Es increíble. Hamilton quiere ser visto como ese simpático vegano que no lastima ni a sus mascotas ni a ningún animal", comentó el ex piloto a Coin Poker.

"Pero ese tipo no tiene lo que se necesita para competir al más alto nivel. Quien aspira a triunfar en la pista no duda en hacer lo necesario para ganar. Así era Lewis en su mejor momento, y es exactamente lo que vemos en Max [Verstappen].

"Por lo que se oye, trabaja a una intensidad impresionante y ansía el éxito, pero probablemente no cuenta con el apoyo suficiente en el equipo, lo que complica la mejora. Es difícil avanzar cuando el compañero de equipo es más rápido."

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

