Franco Colapinto ha estado rodeado de rumores sobre un posible cambio de asiento y de categoría; sin embargo, ha salido la verdad con respecto a ello.

Martín Arce, periodista argentino, escribió en su cuenta de X.com el panorama con respecto al futuro del corredor sudamericano: "Dos medios europeos comentaron un rumor que los representantes de Franco Colapinto estarían buscando lugar en el WEC, como también Indycar, ante la chance que el argentino no siga en F1 para 2026.

"A ver, es un rumor pero hay algo que no toda la gente lo sabeEn una gran nota que escribió dcoronel sobre los 10 puntos que ayudarían a Franco a continuar en 2026, sobre el final menciona el contrato multianual que tiene con Alpine por 5 años. Sin embargo, dichos contratos suelen revisarse cada fin de temporada, Franco sería excepción.

"Hoy por hoy, el mercado del WEC está a la expectativa en algunos equipos, sobre todo Hypercar. Marcas como Peugeot, Cadillac, Genesis, McLaren y Ford están buscando pilotos para sus proyectos 2026 y 2027. No digo que el resto no, pero no se ven cambios en el corto plazo.

"Hoy Franco tiene seguro hasta fin de año en Alpine. Tiene tiempo para encontrar la comodidad y armonía con su auto, y salir de ese lugar de posible juguete roto que lo quiere colocar cierta parte de la prensa", afirmó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

