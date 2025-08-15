Lewis Hamilton sería ARRUINADO por el mismo problema que afectó a Fernando Alonso
Charles Leclerc podría provocar un retiro o salida anticipada de Ferrari en Lewis Hamilton.
Jo Ramírez, reconocido ex mecánico, habló en una entrevista con ESPN sobre la situación del siete aveces campeón del mundo dentro de la Scuderia: “El problema que tiene él, si tú analizas, él siempre ha estado con equipos ingleses, estuvo siempre con la McLaren, después fue con Mercedes, es alemán, pero está en Inglaterra, todos los ingenieros son ingleses, el jefe es austríaco, en fin, siempre el sistema de trabajo siempre ha sido el inglés.
"Ahora está un equipo italiano en donde no se encuentra a gusto, el sistema de trabajo es diferente, a lo mejor no lo nota o no lo quiere notar, pero le está costando trabajo y lo estamos viendo.
"Además, Leclerc es también un fenómeno, le está pasando lo que le pasó a Alonso cuando entró con Hamilton, ahora él entra con la McLaren y le está pasando esto, no lo sé qué va a pasar con Hamilton, si no se recupera, tal vez no lo tengamos el próximo año, que sería una pena, pero pues, no sé, de vez en cuando en la F1 uno se tiene que renovar", señaló.
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
