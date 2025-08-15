Obligan a ESTRELLA de Ferrari a revivir un momento "estúpido"

Charles Leclerc se vio obligado a revivir un episodio que él mismo califica de “estúpido” durante su temporada debut en Ferrari.

Leclerc arrancó a lo grande en la Scuderia, ubicándose entre los cinco primeros en sus tres primeras carreras, antes de dirigirse a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Había marcado el mejor tiempo en la primera parte de la clasificación y parecía a punto de conseguir su primera pole. Sin embargo, un bloqueo desastroso en la curva 8 del estrecho circuito urbano le costó el accidente.

Inmediatamente reconoció su error por el equipo, afirmando: “Soy estúpido, soy estúpido. Apago todo”. Una confesión tan sincera que pronto se convirtió en una de sus frases icónicas.

No ha logrado olvidar ese episodio. Recientemente, en el último episodio de Grill the Grid, el piloto de 27 años fue recordado aquel día mientras intentaba, sin mucho éxito, identificar varios circuitos en unas imágenes, entre las que figuraba Bakú.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

