Obligan a ESTRELLA de Ferrari a revivir un momento "estúpido"
Obligan a ESTRELLA de Ferrari a revivir un momento "estúpido"
Charles Leclerc se vio obligado a revivir un episodio que él mismo califica de “estúpido” durante su temporada debut en Ferrari.
Leclerc arrancó a lo grande en la Scuderia, ubicándose entre los cinco primeros en sus tres primeras carreras, antes de dirigirse a Bakú para el Gran Premio de Azerbaiyán.
Había marcado el mejor tiempo en la primera parte de la clasificación y parecía a punto de conseguir su primera pole. Sin embargo, un bloqueo desastroso en la curva 8 del estrecho circuito urbano le costó el accidente.
Inmediatamente reconoció su error por el equipo, afirmando: “Soy estúpido, soy estúpido. Apago todo”. Una confesión tan sincera que pronto se convirtió en una de sus frases icónicas.
No ha logrado olvidar ese episodio. Recientemente, en el último episodio de Grill the Grid, el piloto de 27 años fue recordado aquel día mientras intentaba, sin mucho éxito, identificar varios circuitos en unas imágenes, entre las que figuraba Bakú.
Relacionado: Aseguran que "se va a complicar" el FUTURO de Charles Leclerc en Ferrari
¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.
Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.
Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.
- 1. Óscar Piastri 284 puntos
- 2. Lando Norris 275 puntos
- 3. Max Verstappen 187 puntos
- 4. George Russell 172 puntos
- 5. Charles Leclerc 151 puntos
- 6. Lewis Hamilton 109 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 64 puntos
- 8. Alexander Albon 54 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 37 puntos
- 10. Esteban Ocon 27 puntos
- 11. Fernando Alonso 26 puntos
- 12. Lance Stroll 26 puntos
- 13. Isack Hadjar 22 puntos
- 14. Pierre Gasly 20 puntos
- 15. Liam Lawson 20 puntos
- 16. Carlos Sainz 16 puntos
- 17. Gabriel Bortoleto 14 puntos
- 18. Yuki Tsunoda 10 puntos
- 19. Oliver Bearman 8 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- 1 hour ago
Obligan a ESTRELLA de Ferrari a revivir un momento "estúpido"
- hace 16 minutos
La decisión en Mercedes que ARRUINÓ a Kimi Antonelli: "Perdí la confianza"
- hace 36 minutos
Schumacher: "No descarto que Lewis Hamilton abandone Ferrari a finales de 2025"
- 1 hour ago
Kimi Antonelli CULPA a Pirelli por uno de sus choques: "Me costó"
- 1 hour ago
Kimi Antonelli confirma EXCESO DE CONFIANZA: "Subestimé las pistas"
- 1 hour ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto