Aseguran que "se va a complicar" el FUTURO de Charles Leclerc en Ferrari

Han asegurado que el futuro de Charles Leclerc dentro de Ferrari podría complicarse por culpa de Lewis Hamilton.

Juan Pablo Montoya, ex piloto de F1, habló en el DiarioAS sobre la situación que vive el siete veces campeón del mundo: “Lo que realmente está sucediendo es que Lewis está en un punto en el que quiere superar a su compañero de equipo.

"Está esforzándose muchísimo. Está trabajando muy duro, pero el coche no le convence. Los ingenieros están empezando a entenderlo, pero aún no comprenden del todo lo difícil que es conducir este coche.

“Charles parece muy rápido porque puede manejar el comportamiento del coche. Creo que a medida que Ferrari ajuste más el coche al estilo de Lewis y él se sienta cómodo, la vida se le complicará. Hasta ahora, no ha sido demasiado difícil para él, pero ya veremos”, declaró.

Relacionado: Ferrari acepta que están DECEPCIONANDO: "No estábamos preparados"

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!