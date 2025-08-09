Ferrari acepta que están DECEPCIONANDO: "No estábamos preparados"

Fred Vasseur, el director del equipo Ferrari F1, reconoció recientemente que subestimó el reto que enfrentaba Lewis Hamilton tras llegar desde Mercedes.

“Subestimamos el reto que tenía Hamilton al inicio de la temporada. Tras una carrera de 20 años en Mercedes, cambiar de entorno no es tarea fácil. Ni Lewis ni yo previmos el impacto que supondría adaptarse a una nueva cultura y a unas personas con una forma de trabajar distinta”, afirmó a La Gazzetta dello Sport.

Aunque Vasseur confía en que Hamilton dará un giro a su rendimiento, aumenta la especulación de que el piloto de 40 años podría abandonar el equipo. En el pasado Gran Premio de Hungría, el británico vivió el fin de semana más difícil de la temporada, al terminar en duodécimo lugar sin sumar puntos, algo que no había ocurrido en 2025 hasta ahora.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

