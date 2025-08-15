Mercedes revela GRANDES noticias para Ferrari

Mercedes reveló grandes noticias para Ferrari de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Teo Wolff, jefe de equipo, habló sobre sus expectativas de rendimiento para las escuderías en el siguiente campeonato: “Espero que Ferrari sea muy competitivo y rápida.

"Honda ha demostrado su fortaleza, espero mucho de ellos con Aston Martin. Ver a Ferrari contra Mercedes sería maravilloso. Un clásico. Y luego Lewis y Charles contra Kimi y George, un desafío increíble.

"Un piloto italiano contra un coche italiano: ¿te lo imaginas? No tengo ninguna duda de que este duelo ocurrirá, el año que viene o en el futuro. Lo viviremos y será fantástico.

“Desde el punto de vista de Mercedes, estoy muy contento de que esta era de los coches con efecto suelo esté llegando a su fin, aunque 2026 es un reto porque requerirá decisiones sobre cómo utilizar la energía disponible durante la vuelta”, finalizó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

