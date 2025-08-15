Mercedes revela GRANDES noticias para Ferrari
Mercedes revela GRANDES noticias para Ferrari
Mercedes reveló grandes noticias para Ferrari de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.
Teo Wolff, jefe de equipo, habló sobre sus expectativas de rendimiento para las escuderías en el siguiente campeonato: “Espero que Ferrari sea muy competitivo y rápida.
"Honda ha demostrado su fortaleza, espero mucho de ellos con Aston Martin. Ver a Ferrari contra Mercedes sería maravilloso. Un clásico. Y luego Lewis y Charles contra Kimi y George, un desafío increíble.
"Un piloto italiano contra un coche italiano: ¿te lo imaginas? No tengo ninguna duda de que este duelo ocurrirá, el año que viene o en el futuro. Lo viviremos y será fantástico.
“Desde el punto de vista de Mercedes, estoy muy contento de que esta era de los coches con efecto suelo esté llegando a su fin, aunque 2026 es un reto porque requerirá decisiones sobre cómo utilizar la energía disponible durante la vuelta”, finalizó.
Relacionado: Obligan a ESTRELLA de Ferrari a revivir un momento "estúpido"
¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?
El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.
En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.
Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.
- 1. McLaren 559 puntos
- 2. Ferrari 260 puntos
- 3. Mercedes 236 puntos
- 4. Red Bull Racing 194 puntos
- 5. Williams 70 puntos
- 6. Aston Martin 52 puntos
- 6. Kick Sauber 51 puntos
- 7. Racing Bulls 45 puntos
- 9. Haas 35 puntos
- 10. Alpine 20 puntos
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Destapan la VERDAD sobre los ataques a Franco Colapinto desde Europa
- hace 46 minutos
BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!
- Hoy 15:41
Estos MILLONES le costará a Ferrari reemplazar a Lewis Hamilton con Carlos Sainz
- 1 hour ago
Lewis Hamilton sería ARRUINADO por el mismo problema que afectó a Fernando Alonso
- 2 hours ago
Mercedes revela GRANDES noticias para Ferrari
- 3 hours ago
Obligan a ESTRELLA de Ferrari a revivir un momento "estúpido"
- 3 hours ago
Más leído
La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
- 5 agosto
ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
- 26 julio
Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
- 7 agosto
F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
- 4 agosto
El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
- 7 agosto
Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"
- 7 agosto