Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

BREAKING NEWS: ¡Lewis Hamilton manda CONTUNDENTE MENSAJE sobre su futuro!

Lewis Hamilton, Hungary GP, Ferrari, 2025, Generic

Lewis Hamilton ha lanzado un contundente mensaje sobre su futuro, en medio de muchos rumores sobre un posible retiro.

Usando su cuenta de X.com, el siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente en una de las múltiples publicaciones que ha hecho durante las vacaciones por el parón de verano.

"Pronto de regreso", dice el post del corredor de la Scuderia desde su cuenta oficial y muchos han quedado tranquilos luego de que se sugiriera que el británico no iba a regresar con Ferrari para la segunda parte de la campaña.

Relacionado: Aseguran que Fernando Alonso MENOSPRECIÓ a Lewis Hamilton

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

