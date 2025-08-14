close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, Italy, 2024

Kimi Antonelli, objetivo de DURO ataque de otro piloto: "Es INJUSTO verlo en F1"

Kimi Antonelli, objetivo de DURO ataque de otro piloto: "Es INJUSTO verlo en F1"

Kimi Antonelli, Mercedes, Italy, 2024

Andrea Kimi Antonelli ha sido objeto de un fuerte ataque por parte de otro corredor juvenil que busca también llegar a la Fórmula 1.

Theo Pourchaire, piloto de F2, habló en Motorsport sobre sus rivales que ya consiguieron llegar a la máxima categoría: "Desde fuera, seguro, si estás en mi posición, parece injusto.

"Como creo que es injusto para Drugovich, por ejemplo, que ganó el título, y... ya sabes que es así. Es el mundo de la F1. Realmente espero tener mi oportunidad algún día.

"Estoy dispuesto a darlo todo. Me apasiona este deporte. Estoy listo para dar lo mejor de mí. No pido nada. Sólo pido un asiento y un volante, mi oportunidad en un coche", señaló.

Relacionado: Kimi Antonelli debe despertar: CEO de Mercedes lanza DURO mensaje contra el equipo

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

Relacionado

Fórmula 1 Mercedes Andrea Kimi Antonelli Gran Premio de Hungría Théo Pourchaire

Últimas Noticias

Formula 1

Verstappen afirma que Hamilton es un MIEDOSO

  • hace 8 minutos
Cadillac

Cadillac, cerca de cerrar al RIVAL de Checo Pérez en 2026

  • hace 10 minutos
Ferrari

Hamilton lanza una ADVERTENCIA sobre el GP de Países Bajos

  • hace 17 minutos
Mercedes

¿Se va Antonelli? ¿Russell? Lo último sobre Verstappen y Mercedes

  • 1 hour ago
Williams

Alex Albon revela el VERDADERO EFECTO de ser compañero de Carlos Sainz

  • 1 hour ago
Aston Martin

Aston Martin RESPONDE si podrán hacer campeón a Fernando Alonso

  • 1 hour ago
MÃ¡s noticias

Más leído

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría
200.000+ views

La FIA emitió el veredicto de DESCALIFICACIÓN de Leclerc tras el GP de Hungría

  • 5 agosto
 ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez
150.000+ views

ÚLTIMA HORA: Voz AUTORIZADA en México confirma el NUEVO equipo de Checo Pérez

  • 26 julio
 Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados
150.000+ views

Checo Pérez Hoy: Anuncia su futuro; Hace enojar a sus aficionados

  • 7 agosto
 F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde
75.000+ views

F1 Checo Pérez Hoy: Critican a Cadillac por su llegada; El jefe de equipo responde

  • 4 agosto
 El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans
40.000+ views

El ANUNCIO de Checo Pérez que enfureció a todos sus fans

  • 7 agosto
 Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli:
40.000+ views

Mercedes ACEPTA que se equivocó con Antonelli: "Estamos pagando el precio"

  • 7 agosto

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x