Los pilotos de Mercedes, en especial Andrea Kimi Antonelli, deben buscar urgentemente mejores resultados tras las palabras de uno de sus jefes.

Ola Kallenius, CEO del Grupo Mercedes-Benz, dijo lo siguiente sobre el rendimiento de las últimas semanas: "Necesitamos una dosis de realidad. De lo contrario, nos estrellamos contra la pared", señaló.

Además, el directivo habló sobre los planes para cambiar los motores en la F1: "Claro que debemos avanzar hacia la reducción de las emisiones de carbono, pero debe hacerse de forma tecnológicamente neutral. No debemos perder de vista nuestra economía", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría significó una muestra más del dominio de McLaren en la temporada, pero se mantienen algunas sorpresas en en el campeonato de constructores tras las señales de vida de Aston Martin.

En el circuito de Hungaroring no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, ya que las condiciones climáticas generaron cuatro autos de seguridad que derivaron en cinco abandonos de carrera.

Mercedes logró mantenerse en carrera, ya que Russell y Antonelli aprovecharon el desliz de los pilotos de Red Bull en el Hungaroring. Una decepción de nuevo es que Williams no pudo sumar con ninguno de sus dos pilotos, Carlos Sainz y Alex Albon.

1. McLaren 559 puntos

2. Ferrari 260 puntos

3. Mercedes 236 puntos

4. Red Bull Racing 194 puntos

5. Williams 70 puntos

6. Aston Martin 52 puntos

6. Kick Sauber 51 puntos

7. Racing Bulls 45 puntos

9. Haas 35 puntos

10. Alpine 20 puntos

