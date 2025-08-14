close global

Lewis Hamilton, Ferrari, Belgium, 2025

FUERTES acusaciones contra Lewis Hamilton en Ferrari: "No suma a nadie"

Lewis Hamilton, Ferrari, Belgium, 2025

Lewis Hamilton recibió nuevas fuertes acusaciones sobre sus “actuaciones” en Ferrari esta temporada que han provocado tensiones innecesarias en el equipo, según un respetado comentarista de la F1.

El ex piloto de Williams, Ralf Schumacher, declaró a Bild que la actitud de Hamilton, tanto dentro como fuera de la pista, ha perjudicado su progreso: "Ya comenté antes de que comenzara la temporada que esto podía salir mal.

"Actualmente, observo muchas actuaciones teatrales: critica al equipo, se muestra implacable en sus reproches internos e incluso llega a discutir con el coche; eso no suma a nadie.

“El coche se adapta a [Charles] Leclerc, no a él. Quizá ya sea demasiado mayor para adaptarse o simplemente no le acompaña el ritmo. Creo que la decisión de apostar por Leclerc se tomó hace tiempo, aunque no pienso que Hamilton abandone el equipo durante la temporada", sentenció.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

