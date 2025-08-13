close global

Max Verstappen and Andrea Kimi Antonelli

ÚLTIMA HORA: Mercedes se reúne con Max Verstappen ¿el adiós de Kimi Antonelli?

Max Verstappen and Andrea Kimi Antonelli

Este 13 de agosto se hicieron virales en redes sociales una serie de imágenes que revelan una reunión entre Max Verstappen y Mercedes, lo que muchos han sugerido que puede ser el final para Kimi Antonelli.

Diversos medios de comunicación han hecho eco de unas fotografías en las que se puede ver al cuatro veces campeón del mundo en un yate acompañado de Toto Wolff, jefe de la escudería alemana.

Aunque no ha sido confirmada la fecha exacta en la que fueron tomadas, se presume que fue después de todos los rumores entre el neerlandés y las Flechas de Plata.

A pesar de que Verstappen confirmó que se quedará en Red Bull Racing en 2026, la realidad es que un movimiento a Mercedes no está descartado para el futuro cercano.

Además, la forma actual de Antonelli solamente crea más ruido alrededor de su asiento en la máxima categoría, aunque tendrá lo que resta del 2025 para dar grandes muestras de su valor.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Hungría?

El Gran Premio de Hungría entregó una carrera donde Lando Norris se enfrentó a Oscar Piastri en una gran batalla y además en los puestos de atrás se dieron con todo.

Piastri y Norris fueron el rostro de la gran batalla de la carrera, con el británico como vencedor y acechando al líder del campeonato. Antonelli, el mejor novato con diferencia en lo que va de la temporada, tuvo una mejora marcada al tener poder volver a la zona de puntos después de varias carreras.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde mixta, ya que Alonso tuvo su mejor carrera de la temporada, pero Carlos Sainz terminó muy lejos de la zona de puntos. En lo que significó la carrera de los Ferrari, con Lewis Hamilton muy atrás de Charles Leclerc, lo cual ya es normal a estas alturas de la temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cuál será el futuro equipo de Checo Pérez en F1?

